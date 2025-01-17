Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За год в Крыму Региональная лизинговая компания заключила более 100 договоров на сумму свыше 668 млн рублей
актуально в республике
За год в Крыму Региональная лизинговая компания заключила более 100 договоров на сумму свыше 668 млн рублей

За год в Крыму Региональная лизинговая компания заключила более 100 договоров на сумму свыше 668 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 17.01.2025

За год Региональная лизинговая компания заключила более 100 договоров на сумму свыше 668 млн рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В течение года в рамках, заключенных с РЛК договоров, было поставлено 113 единиц предметов лизинга для модернизации предприятий в отрасли производства, сельского хозяйства, строительства и транспортных перевозок, а также в отрасли полиграфии и медицине. Государственный лизинг — это не только поддержка бизнеса, но и вклад в развитие ключевых секторов экономики, таких как производство, сельское хозяйство, медицинской сферы, — циитрует пресс-служба Ирину Кивико.

Вице-премьер отметила, что средствами государственной лизинговой компании было профинансировано приобретение оборудования, транспорта и спецтехники на сумму более 499,2 млн рублей.

Узнайте больше:  От тренажеров до помощников на соревнованиях. Робототехника в спорте

Напомним, что Региональная лизинговая компания Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», помогая крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. Постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% – для иностранного.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.