За год в Крыму Региональная лизинговая компания заключила более 100 договоров на сумму свыше 668 млн рублей

В течение года в рамках, заключенных с РЛК договоров, было поставлено 113 единиц предметов лизинга для модернизации предприятий в отрасли производства, сельского хозяйства, строительства и транспортных перевозок, а также в отрасли полиграфии и медицине. Государственный лизинг — это не только поддержка бизнеса, но и вклад в развитие ключевых секторов экономики, таких как производство, сельское хозяйство, медицинской сферы, — циитрует пресс-служба Ирину Кивико.

Вице-премьер отметила, что средствами государственной лизинговой компании было профинансировано приобретение оборудования, транспорта и спецтехники на сумму более 499,2 млн рублей.

Напомним, что Региональная лизинговая компания Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», помогая крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. Постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% – для иностранного.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым