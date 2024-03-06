За «Котова». Нанесен точный ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы

Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня, в 11:40 наши Вооруженные Силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. ВАЖНО! Именно в этом месте «осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины».

Цель удара достигнута. Объект поражен, — отрапортовали военные.

Назовем этот удар актом возмездия (читаем заголовок, кто в курсе – понял, мы же без официальной информации просто намекнем). Второй интересный момент – как раз в Одессе сегодня пробавлялся Зеленский. Глава «незалежной» уже поведал всему миру, что это по нему «сердешному» стреляли. Ну-ну… Но назовем это и вторым, скрытым смыслом точного ракетного удара: враг, даже не сомневайся, ты – не в безопасности. Пока ты наш враг – точно не в безопасности. Просто, бойся.

Но для нас сейчас более важная цель – ангар и мастерская с морскими пиратскими беспилотниками. Чтоб неповадно было к нашим портам и кораблям соваться.