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Суд в Крыму пересмотрел приговор убийце
Фото: evrensel.net

За кражу цифровой техники и чугунной ванны житель Нижнегорского района отправится в колонию

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:59 24.12.2021

Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении ранее судимого 44-летнего жителя района за совершение преступлений против собственности (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ).

Судом установлено, что в августе текущего года подсудимый, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, убедившись, что за его противоправными действиями никто не наблюдает, выставил стекло из оконной рамы, проник в дом односельчанина и похитил ноутбук, компьютерную мышь, модем, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 13 200 рублей. Он же, осенью прошлого года, временно проживая с разрешения собственника в домовладении, похитил чугунные ванну и батарею, принадлежащие собственнику жилья, и сдал их в пункт приема металла, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 6 000 рублей. Полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что цифровые устройства возвращены владельцу.

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Потерпевшая гражданский иск не заявляла, просила наказать подсудимого на усмотрение суда

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлениях, и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначил ему наказание в виде лишения на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

За кражу цифровой техники и чугунной ванны житель Нижнегорского района отправится в колонию

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