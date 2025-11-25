За курортный сезон крымские поезда перевезли более трёх миллионов пассажиров

Мы перевезли в этом году более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Это на 3% больше, чем в прошлом году, – сказал собеседник.

Всего, по словам Садретдинова, в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа.

Наши поезда охватывали очень широкую маршрутную сеть и проходили через 46 субъектов и регионов. В целом, если говорить про то, какие поезда были наиболее востребованы, то это поезда, которые соединяют полуостров с крупными хабами: Москва, Санкт-Петербург и Адлер, – перечислил спикер.

Также начальник управления рассказал о случаях задержек поездов в пути следования.

Было несколько случаев, когда наши поезда по различным причинам задерживались. Наши партнеры из Крымской железной дороги и Российских железных дорог оперативно отрабатывали все повреждения, которые могли быть. Всем пассажирам по необходимости оперативно подвозилось питание. В целом задержки были минимальны и эти ситуации отрабатывались очень оперативно и качественно, – констатировал он.

источник: РИА Новости Крым