За минувшие сутки в Крыму госпитализировано с коронавирусом 188 человек. Заразившихся – в разы больше

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 20 февраля в Крыму зарегистрирован 1 181 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 154 148 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 188 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 54 903 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 1 332 человека, выздоровевших за весь период – 136 639. За воскресенье зафиксировано 6 летальных исходов. Общее число людей, скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией, — 4 848.

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