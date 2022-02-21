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За минувшие сутки в Крыму госпитализировано с коронавирусом 188 человек. Заразившихся – в разы больше

За минувшие сутки в Крыму госпитализировано с коронавирусом 188 человек. Заразившихся – в разы больше

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:38 21.02.2022

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 20 февраля в Крыму зарегистрирован 1 181 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 154 148 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 188 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 54 903 человека.

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Количество выздоровевших за сутки составляет 1 332 человека, выздоровевших за весь период – 136 639. За воскресенье зафиксировано 6 летальных исходов. Общее число людей, скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией, — 4 848.

За минувшие сутки в Крыму госпитализировано с коронавирусом 188 человек. Заразившихся – в разы больше


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