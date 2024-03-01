За минувшие сутки жертвами мошенников стали шестеро севастопольцев. Не пожилых! От 20 до 53 лет

За минувшие сутки в полицию обратились шестеро жителей Севастополя в возрасте от 20 до 53 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма перечисленных преступникам денежных средств составила более 750 тысяч рублей.

Отметим, что сработала относительно новая схема – «продление услуг мобильной связи».

Наиболее крупную сумму потеряла 41-летняя безработная местная жительница – 580 тысяч рублей. Ей позвонил мошенник, представился сотрудником компании сотовой связи, и под предлогом продления договора предоставляемых услуг убедил продиктовать полученный в СМС код-пароль к личному кабинету электронного портала. После этого женщине позвонил сообщник афериста, представился сотрудником интернет-портала и сообщил, что её личный кабинет взломан, а мошенники пытаются похитить все её сбережения с банковских счетов. Злоумышленник убедил потерпевшую перечислить все свои деньги на продиктованные ей счета.

По-прежнему «рабочая» и схема «защиты банковского счёта».

53-летний безработный севастополец перечислил 33 тысячи рублей на так называемый «безопасный» счёт. Это сделать его убедил мошенник, который позвонил в мессенджере с использованием логотипа регионального коммерческого банка.

Ну а самой «популярной» схемой последнего дня февраля стала в Севастополе «онлайн-покупка».

Её жертвами стали четыре человека: 20-летний студент, который хотел арендовать жильё и перечислил 95 тысяч рублей мошенникам, 48-летний директор фирмы, который решил приобрести насосное оборудование и перечислил 30 тысяч рублей аферисту, 31-летний безработный мужчина, перечисливший 10 тысяч рублей в счёт приобретения табачной продукции и 48-летняя женщина, лишившаяся 5 тысяч рублей, пожелав купить красную икру у непроверенного продавца.