За минувшие три дня в полицию обратились более десяти крымчан, потерпевших от дистанционных мошенничеств

По итогам трех минувших дней – пятницу, субботу и воскресенье – сотрудниками полиции Крыма зарегистрировано 11 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств.

Чаще всего обман совершался в отношении жителей Симферополя, Керчи, Ялты, Судака, Феодосии и Первомайского района. Общая сумма ущерба, нанесенного за три дня всем потерпевшим, составила почти 340 тысяч рублей. Основная часть таких преступлений связана со звонками, поступающими к гражданам якобы от сотрудников банковских учреждений. Злоумышленники различными способами сумели получить от потерпевших информацию конфиденциального характера, позволяющую получить доступ к банковскому счету. Установлено, что все звонки поступали с подменных номеров с кодом 495- и 499-. Как правило, они осуществлялись посредством IP-телефонии с интернет-ресурсов, зарегистрированных в различных регионах России и на территории иных государств, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Второй не менее распространенной формой обмана стали звонки по телефонам, размещенным на самом популярном российском интернет-сайте объявлений или в социальных сетях. Мошенники использовали преступные схемы, позволяющие получить персональные данные как покупателей, так и продавцов, разместивших объявления.

Зачастую при организации мошенничеств на сайтах объявлений используется подложная ссылка на опцию «Безопасная сделка», существующую на самом интернет-сайте: злоумышленники присылают потерпевшему фейковую ссылку, ведущую не на реальный сайт, а на подставной интернет-ресурс. В иных случаях доверчивые граждане вносили аванс за приобретаемый товар, однако желаемой покупки не получали.

Сотрудники МВД по Республике Крым призывают граждан: никому и ни при каких обстоятельствах не называйте полные данные своей карты, в особенности три цифры на ее оборотной стороне в сочетании с кодом, который приходит к вам в СМС-сообщении от банка.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче! Телефон полиции – 102.