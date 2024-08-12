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За минувшие выходные в у произошло 14 «ландшафтных» пожаров

За минувшие выходные в Крыму произошло 14 «ландшафтных» пожаров

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:49 12.08.2024

Горел сухостой и лесная подстилка.

За прошедшие выходные дни огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 14 раз привлекались для тушения возгораний сухой растительности.

За минувшие выходные в Крыму произошло 14 «ландшафтных» пожаров

Дежурная смена пожарной части пгт. Куйбышево с сотрудниками лесоохотничьего хозяйства ликвидировали возгорание лесной подстилки и сухой растительности площадью 800 кв.м. на открытой территории в Бахчисарайском районе.
В ГО Феодосия огнеборцы ПЧ пгт. Приморский потушили 2 пожара на открытых территориях. Площади возгораний составили 400 и 200 кв.метров.

Силами сотрудников ПЧ пгт. Научный ликвидировано возгорание на территории частного домовладения в с. Трудолюбовка (Бахчисарайский район). Площадь пожара составила 450 кв.м. Была угроза распространения огня на 2 жилых дома, но благодаря оперативной работе пожарных этого удалось избежать, – сообщили в МЧС РК.

За минувшие выходные в Крыму произошло 14 «ландшафтных» пожаров

Подразделения «Пожарной охраны Республики Крым» также привлекались для тушения возгораний сухой растительности в Джанкойском, Черноморском, Красногвардейском, Нижнегорском, Советском и Симферопольском районах.

За минувшие выходные в Крыму произошло 14 «ландшафтных» пожаров

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