За минувшие выходные в Крыму произошло 14 «ландшафтных» пожаров

За прошедшие выходные дни огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 14 раз привлекались для тушения возгораний сухой растительности.

Дежурная смена пожарной части пгт. Куйбышево с сотрудниками лесоохотничьего хозяйства ликвидировали возгорание лесной подстилки и сухой растительности площадью 800 кв.м. на открытой территории в Бахчисарайском районе.

В ГО Феодосия огнеборцы ПЧ пгт. Приморский потушили 2 пожара на открытых территориях. Площади возгораний составили 400 и 200 кв.метров.

Силами сотрудников ПЧ пгт. Научный ликвидировано возгорание на территории частного домовладения в с. Трудолюбовка (Бахчисарайский район). Площадь пожара составила 450 кв.м. Была угроза распространения огня на 2 жилых дома, но благодаря оперативной работе пожарных этого удалось избежать, – сообщили в МЧС РК.