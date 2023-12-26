За минувшую неделю жертвами дистанционных мошенников стали 73 крымчанина

ЗВОНКИ

Мошенники осуществляют звонки, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов.

В полицию обратились 30 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и, поверив в истории мошенников, отдали им 6 миллионов 909 тысяч 760 рублей.

С заявлением в полицию обратился житель г. Алушты. Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил звонок от якобы работника банка, который сообщил, об уникальной возможности обезопасить свои сбережения путем перевода денежных средств на безопасный «резервный» счет. Мужчина под четким указанием лжеработника банка осуществил перевод денежных средств в сумме 1 миллион 67 тысяч рублей. После того, как деньги списались с его банковского счета, а связь с оппонентом прервалась, мужчина осознал, что стал жертвой мошенника.

В полицию г. Ялты обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы возместить пострадавшей стороне причиненный ее дочерью ущерб, женщина передала прибывшему по ее адресу курьеру денежные средства в сумме 724 тысячи 185 рублей. Однако вскоре выяснилось, что с дочерью заявительницы все хорошо и в ДТП она не попадала.

По аналогичной схеме мошенникам удалось обмануть жительницу Симферополя. Она передала через прибывшего курьера деньги в сумме 465 тысяч 967 рублей.

21 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 3 миллиона 752 тысячи 541 рубль.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют.

Максимальную сумму денежных средств на счет мошеннику перевел житель Симферопольского района – 524 тысячи 960 рублей. Сотрудникам полиции мужчина рассказал о том, что ему через мессенджер Ватсап звонил неизвестный, который представился сотрудником одной из фондовых бирж и под предлогом заработка завладел денежными средствами заявителя.

182 000 рублей лишился житель Евпатории. Как выяснили полицейские, ему в Телеграм поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из ведущих банков Крыма и сообщил, что на счету заявителя происходят подозрительные транзакции с денежными средствами. Воспользовавшись доверием мужчины, обманным путем мошенник завладел деньгами.

Заявитель из г. Симферополя рассказал, что мошенник позвонил ему через мессенджер Телеграм, представился сотрудником одного из крымских банков. Под предлогом перевода денежных средств на «резервный» счет, так как якобы были зафиксированы попытки списания денег со счета заявителя, путем включения трансляции экрана, лжесотрудник банка завладел деньгами заявителя на сумму 21 250 рублей.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

объявления о продаже различных товаров;

предложения о работе через Интернет-сайты;

информацию о легком заработке путем инвестиций.

За минувшую неделю 33 факта мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 3 миллионов 228 тысяч 472 рублей.

Более 357 тысяч рублей перевела на счет мошенника жительница Симферопольского района. С заявлением о мошенничестве она обратилась в полицию и сообщила, что в сети Интернет нашла объявление о подработке. Позже в социальной сети ей написал неизвестный и под предлогом заработка путем оставления положительных отзывов завладело денежными средствами заявительницы.

Жительница Первомайского района перевела на счет мошеннику 54 300 рублей. Женщина рассказала полицейским, что нашла объявление о продаже питбайка на одном из Интернет-сайтов. Уточнив подробности у лжепродавца, заявительница перевела на указанный им счет деньги за товар, после чего связь с оппонентом прервалась.

Житель Симферополя перевел через Интернет-банкинг 8 тысяч 500 рублей на счет мошенника. Как рассказал сотрудникам полиции потерпевший, на одном из сайтов он произвел оплату услуг, которые ему так и не были оказаны. Со счета списались деньги, но на связь с заявителем так никто и не вышел.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

10 граждан лишились 678 тысяч 317 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Жительница г. Евпатории намеревалась продать через сайт бесплатных объявлений шубу. Лжепокупатель, под предлогом покупки вещи, убедил женщину перейти по отправленной им ссылке. Однако после этого с банковского счета гражданки списались денежные средства в сумме более 70 тысяч рублей.

Жительнице Ялты в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из крымских банков. Под предлогом попытки оформления кредита неизвестными на собеседницу, незнакомец убедил женщину установить на свой мобильный телефон вредоносную программу, с помощью которой получил доступ к личному кабинету банка и похитил с банковского счета денежные средства в сумме 23 600 рублей.

Жительница Феодосии лишилась более 3 тысяч рублей. Неизвестное лицо, используя одну из популярных социальных сетей, под предлогом оказания услуг перевозки граждан, завладел деньгами заявительницы, которые были списаны с ее банковского счета после того, как она перешла по ссылке, отправленной неизвестным для оплаты залога. Но транспортных услуг женщина так и не получила.

Полиция в очередной раз напоминает: не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Помните! Сотрудники правоохранительных органов и банков не звонят посредством Телеграм, Вайбер, Ватсап.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым