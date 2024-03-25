За наше случайное знакомство… Только все было наоборот: молодые жиголо ограбили даму в Севастополе

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже золотых изделий, мобильного телефона и денег с банковской карты местной жительницы. Злоумышленниками оказались 25-летний житель Самарской области и 22-летний житель Мурманска, которые приехали в город-Герой с целью заработка.

Установлено, что в одном из увеселительных заведений молодые люди познакомились с 36-летней местной жительницей, которая предложила им отдохнуть в одной компании. Женщина самостоятельно оплачивала весь алкоголь и закуски для своих новых знакомых, а также разрешила одному из парней воспользоваться ее банковской картой для покупки спиртного, однако после этого карту он не вернул, а оставил себе и в дальнейшем без разрешения владелицы совершил еще несколько покупок на общую сумму свыше 24 тысяч рублей. Когда женщина изрядно напилась, молодые люди вызвали такси, чтобы довезти ее до дома, но перед этим 22-летний злоумышленник незаметно забрал себе мобильный телефон спутницы стоимостью 105 тысяч рублей, а его 25-летний товарищ снял с нее золотые украшения стоимостью более 100 тысяч рублей. На утро женщина осознала, что осталась без своего имущества и обратилась за помощью в полицию, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленников и изъяли у одного из них похищенный мобильный телефон. Золотые украшения его товарищ уже успел сбыть в комиссионный магазин.

В отношении задержанных следственным отделом возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.