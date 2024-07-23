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За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Опубликовал: CrimeaPRESS в Храмы Крыма 18:07 23.07.2024

23 июля в «Новом Херсонесе» состоялись пресс-показ и тематическая пресс-конференция, приуроченные к тестовому открытию музейно-храмового комплекса.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

В ходе пресс-показа участникам были продемонстрированы основные объекты историко-архитектурного парка: Музей Христианства, Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, Храм-парк, амфитеатр «Грифон-арена» на 1 200 мест, получивший свое название в честь спектакля «Грифон», который уже стал визитной карточкой Херсонеса, а также реконструированный «Византийский квартал» времен князя Владимира.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

По окончании экскурсии прошла пресс-конференция, на которой выступили митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

На пресс-конференции обсуждались такие вопросы, как график работы и условия посещения музейно-храмового комплекса, транспортная инфраструктура и логистика в месте расположения парка «Херсонес Таврический», обеспечение безопасности посетителей и самого объекта, наличие льгот для определенных категорий граждан, организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» состоится 30 июля в тестовом режиме. Вход на территорию историко-архитектурного парка будет бесплатным. Комплекс будет работать ежедневно с 08:00 до 00:00. Вход на территорию Херсонеса будет ограничен в 23:00.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Участники пресс-конференции подчеркнули: проход на территорию музейно-храмового комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить через онлайн-сервис «Касса24» и сайт Херсонес.рф (он скоро заработает).

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Митрополит Тихон выразил сердечную благодарность Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу за сугубые молитвы о строительстве историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Также Глава Крымской митрополии подчеркнул решающую роль Президента России Владимира Путина в реализации беспрецедентного в масштабах всей страны проекта.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Напомним слова Главы государства:

Херсонес — один из истоков нашей духовности… Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции.

Владыка Тихон еще раз поблагодарил Российского Лидера и всех, кто принимал решение, всех, кто принимал участие в реализации такого важного проекта.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил:

Проект беспрецедентный для Севастополя, он значим для всего православного мира! Его задумывал Владимир Путин, говоря, что Херсонес — это истоки нашей культуры, нашей духовной нравственности. Конечно же, для реализации такого проекта было привлечено невероятное количество специалистов — лучших экспертов России.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки — чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства. Каждую смену здесь трудилось порядка 10 тысяч специалистов.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Также в ходе беседы с прессой было затронуто немало вопросов: от гуманитарных проектов «Нового Херсонеса» до вакансий комплекса и возможности трудоустройства, от логистики до благоустройства историко-археологического парка, до режима работы музеев и архитектурных особенностей паркового ансамбля.

За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплексЗа неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплексЗа неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

Пресс-служба Крымской митрополии

Фото: Станислав Ефимов

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