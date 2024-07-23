За неделю до открытия «Нового Херсонеса» прессе рассказали и показали, каким будет музейно-храмовый комплекс

23 июля в «Новом Херсонесе» состоялись пресс-показ и тематическая пресс-конференция, приуроченные к тестовому открытию музейно-храмового комплекса.

В ходе пресс-показа участникам были продемонстрированы основные объекты историко-архитектурного парка: Музей Христианства, Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, Храм-парк, амфитеатр «Грифон-арена» на 1 200 мест, получивший свое название в честь спектакля «Грифон», который уже стал визитной карточкой Херсонеса, а также реконструированный «Византийский квартал» времен князя Владимира.

По окончании экскурсии прошла пресс-конференция, на которой выступили митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

На пресс-конференции обсуждались такие вопросы, как график работы и условия посещения музейно-храмового комплекса, транспортная инфраструктура и логистика в месте расположения парка «Херсонес Таврический», обеспечение безопасности посетителей и самого объекта, наличие льгот для определенных категорий граждан, организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» состоится 30 июля в тестовом режиме. Вход на территорию историко-архитектурного парка будет бесплатным. Комплекс будет работать ежедневно с 08:00 до 00:00. Вход на территорию Херсонеса будет ограничен в 23:00.

Участники пресс-конференции подчеркнули: проход на территорию музейно-храмового комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить через онлайн-сервис «Касса24» и сайт Херсонес.рф (он скоро заработает).

Митрополит Тихон выразил сердечную благодарность Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу за сугубые молитвы о строительстве историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Также Глава Крымской митрополии подчеркнул решающую роль Президента России Владимира Путина в реализации беспрецедентного в масштабах всей страны проекта.

Напомним слова Главы государства:

Херсонес — один из истоков нашей духовности… Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции.

Владыка Тихон еще раз поблагодарил Российского Лидера и всех, кто принимал решение, всех, кто принимал участие в реализации такого важного проекта.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил:

Проект беспрецедентный для Севастополя, он значим для всего православного мира! Его задумывал Владимир Путин, говоря, что Херсонес — это истоки нашей культуры, нашей духовной нравственности. Конечно же, для реализации такого проекта было привлечено невероятное количество специалистов — лучших экспертов России.

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки — чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства. Каждую смену здесь трудилось порядка 10 тысяч специалистов.

Также в ходе беседы с прессой было затронуто немало вопросов: от гуманитарных проектов «Нового Херсонеса» до вакансий комплекса и возможности трудоустройства, от логистики до благоустройства историко-археологического парка, до режима работы музеев и архитектурных особенностей паркового ансамбля.

Пресс-служба Крымской митрополии

Фото: Станислав Ефимов

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