За неделю полсотни крымчан стали жертвами мошенников — аферисты же стали богаче на 10 миллионов рублей

• телефонные звонки и звонки в мессенджерах, где преступники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести/передать денежные средства;

• ложные инвестиционные предложения. Мошенники обещают быстрый заработок на акциях компаний, криптовалюте или маркетплейсах. Потерпевших склоняют к переводу средств на счета, якобы предназначенные для инвестиций, после чего деньги исчезают.

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Звонки от мошенников

В полицию за помощью обратился житель Черноморского района. По словам заявителя, на его мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы поддержки портала Госуслуги и сообщил юноше тревожную новость: якобы мошенники получили доступ к его личному кабинету и пытаются оформить кредит. Его заверили, что на время проведения проверки необходимо перевести все имеющиеся деньги на некий «безопасный» счет, якобы это временная мера, которая позволит обезопасить его сбережения. Следуя инструкциям звонившего, крымчанин перечислил 131 тысячу рублей по указанным реквизитам, однако после перевода денежных средств связь с «сотрудником» прервалась, и парень понял, что стал жертвой мошенников.

Жительнице Симферополя на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сообщил женщине, что от её имени якобы был заключён договор купли‑продажи квартиры в Красноярске. Лжесотрудник утверждал, что сделка носит мошеннический характер и для её отмены необходимо срочно предпринять меры. В частности, злоумышленник убедил женщину, что для защиты её финансовых средств следует перевести все имеющиеся деньги на «безопасный» счёт. Поверив словам звонившего, крымчанка перечислила более 114 тысяч рублей, однако вскоре связаться с «сотрудником» стало невозможно. Женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.

Жительнице крымской столицы на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. В ходе разговора он предупредил женщину, что срок действия её банковской карты якобы подходит к концу и необходимо срочно оформить её перевыпуск. Для дистанционного оформления новой карты мошенник попросил женщину продиктовать код из SMS-сообщения. Выполнив требования злоумышленника, вскоре она получила уведомление о том, что с её банковского счёта было списано около 24 тысяч рублей.

Мошенники действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры

В дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам заявителя, в сети Интернет он обнаружил сайт, специализирующийся на предоставлении услуг интимного характера. Выбрав понравившееся объявление, мужчина позвонил по указанному номеру телефона. Собеседник сообщил, что необходимо внести предоплату «страховой депозит». Потерпевший перевел 12 тысяч рублей. Однако после этого с ним вновь связался неизвестный, представившийся «администратором» сайта. Он заявил, что произошел некий технический сбой, из-за которого платеж не прошел и требуется повторить оплату. Мужчина насторожился и отказался повторно переводить деньги. Осознав, что его пытаются обмануть, он прекратил общение и обратился в полицию.

В мессенджере жительнице Белогорского района пришло сообщение с аккаунта её сестры. От имени родственницы злоумышленники попросили срочно одолжить деньги, сославшись на непредвиденные обстоятельства. Уверенная, что общается с близким человеком, девушка получила реквизиты для перевода и перечислила 6 тысяч рублей на указанный счёт. Спустя время, созвонившись с сестрой лично, заявительница узнала, что аккаунт родственницы был взломан.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей Нижнегорского района. Ей в мессенджере пришло сообщение от имени якобы племянницы, которая попросила срочно одолжить 7,5 тысяч рублей. Не подозревая обмана, женщина перечислила деньги. Потом выяснилось, что аккаунт родственницы взломан.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» – ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым