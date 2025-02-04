За неделю (с 27 января по 2 февраля) жертвами дистанционных мошенников стали 58 крымчан

Мошенники звонят через мессенджеры (Ватсап, Телеграм) по видеосвязи. Человек в форменной одежде создавая видимость представителя правоохранителя органов сообщает, что ваши деньги, под разными предлогами, срочно необходимо перевести на несуществующий «безопасный счет».

В полицию обратилась крымчанка, которой в мессенджер Телеграм по видеосвязи позвонил неизвестный в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов. Он убедил заявительницу, в том, что ее сбережения находятся в опасности, и он поможет сохранить их. На протяжении недели напуганная женщина, следуя инструкциям лжесотрудника, перечислила через банкоматы в разных городах полуострова более 7 миллионов 400 тысяч рублей на продиктованные реквизиты.

Еще одному жителю Симферополя также в мессенджере Телеграм поступил аналогичный звонок. В этом случае мужчину уведомили, что необходимо изъять его наличные денежные средства для декларирования. Для этого он должен передать их специальному человеку в назначенном месте. Житель крымской столицы в центре города встретился с незнакомой женщиной и отдал ей более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПО СРЕДСТВАМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Будьте бдительны, не следуйте инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений завершите звонок!

Как распознать мошенника?

–звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы – отвлекает объемом информации;

– не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код – торопит действовать;

– звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить – пугает последствиями.

Через ЗВОНКИ, большая часть из которых была осуществлена посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап), обмануты 34 гражданина

В полицию Джанкойского района обратилась женщина, которая рассказала, как лишилась полутора миллионов. В мессенджере Вотсап ей написал неизвестный и предложил заработать на акциях одной из российских компаний. Заявительница согласилась и отправила на указанные реквизиты 1 миллион 500 тысяч рублей, которые она выручила с продажи собственной квартиры. Действуя по указаниям «брокера», крымчанка перечислила деньги через кассу банка на предоставленный счет.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обманут 21 гражданин

В одной из социальных сетей жительница Армянска нашла объявление о продаже запчастей автомобиля (карданного вала) по приемлемой цене. Связавшись с продавцом и обсудив детали сделки, женщина перевела через мобильные приложения банка 30 тысяч рублей. Однако после этого продавец перестал выходить на связь; запчасти автолюбительница так и не получила.

Житель Симферополя обратился в полицию и рассказал, что ему в мессенджере Телеграм пришло сообщение якобы от друга, который попросил дать взаймы денежные средства. Не раздумывая, молодой человек отправила 10 тысяч рублей на указанные реквизиты, а после узнал, что аккаунт приятеля был взломан злоумышленниками.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей Симферопольского района, которая «заняла» 18 тысяч рублей соседке.

Через ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ на уловки мошенников попались 3 гражданина

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Алушты. Мужчина через сайт бесплатных объявлений продавал отбойный молоток, но так вышло, что лишился и дорогого инструмента, и своих денег.

На объявление откликнулся «покупатель»: желая приобрести товар и под предлогом перевода денежных средств, он отправил ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет перечислить оплату. Ничего не подозревая, продавец молотка перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего со счета списалось более 37 тысяч рублей.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

В мессенджере Телеграм представлен чат-бот «IT-помощник МВД Крым» @mvd_ru_robot, где вы можете написав вопрос, узнать о мошеннических схемах и как уберечься от них.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым