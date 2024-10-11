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За неделю в Севастополе - в горно-лесной местности - случились шесть происшествий

За неделю в Севастополе — в горно-лесной местности — случились шесть происшествий

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:49 11.10.2024

Статистику по происшествиям в горно-лесной местности озвучили в ГУ МЧС России в Севастополе: к сожалению, 8 октября в районе Тигрового мыса у пляжа «Яшмовый» женщина сорвалась со скалы и погибла. 5 человек спасены:

  • 4 октября спасатели оказали помощь мужчине, который не мог выбраться из пещеры в районе горы Кара-Коба, и гражданину, сбившемуся с пути в лесу у села Морозовка;
  • 5 октября в районе пляжа «Золотой» со скалы упал 16-летний подросток, его эвакуировали из труднодоступной местности и передали бригаде скорой для госпитализации;
  • 6 октября в районе Афинской тропы женщина сломала ногу, её доставили к медицинской карете;
  • 7 октября мужчина заблудился в районе урочища «Инжир», его обнаружили и вывели в безопасное место.
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МЧС России по Севастополю напоминает, что на скалах и в горах запрещено:

  • подходить к обрывам;
  • передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;
  • делать фотографии и селфи с риском для жизни;
  • заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;
  • находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;
  • употреблять алкоголь.

А если в планах не прогулка, а поход, пройди регистрацию на сайте МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups) Безопасность начинается с тебя! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

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