За неделю в Севастополе — в горно-лесной местности — случились шесть происшествий

Статистику по происшествиям в горно-лесной местности озвучили в ГУ МЧС России в Севастополе: к сожалению, 8 октября в районе Тигрового мыса у пляжа «Яшмовый» женщина сорвалась со скалы и погибла. 5 человек спасены:

4 октября спасатели оказали помощь мужчине, который не мог выбраться из пещеры в районе горы Кара-Коба, и гражданину, сбившемуся с пути в лесу у села Морозовка;

5 октября в районе пляжа «Золотой» со скалы упал 16-летний подросток, его эвакуировали из труднодоступной местности и передали бригаде скорой для госпитализации;

6 октября в районе Афинской тропы женщина сломала ногу, её доставили к медицинской карете;

7 октября мужчина заблудился в районе урочища «Инжир», его обнаружили и вывели в безопасное место.

МЧС России по Севастополю напоминает, что на скалах и в горах запрещено:

подходить к обрывам;

передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;

делать фотографии и селфи с риском для жизни;

заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;

находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;

употреблять алкоголь.

А если в планах не прогулка, а поход, пройди регистрацию на сайте МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups) Безопасность начинается с тебя! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

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