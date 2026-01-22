Прямо сейчас:
За незаконный сбыт наркотиков в Севастополе под суд пошёл участник организованной группы
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:39 22.01.2026

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном и особо крупном размерах).

По версии следствия, мужчина по предложению друга, желая получить быстрый заработок, вступил в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков в интернет-магазине. Затем к этой деятельности присоединился еще один их товарищ. В апреле 2025 года мужчины получили оптовые партии марихуаны и наркотического средства «a-PVP». Злоумышленники должны были расфасовать их на разовые дозы и поместить в тайники-«закладки», но сотрудники полиции пресекли этот преступный бизнес.

По месту проживания соучастников изъято почти 17 г марихуаны и около 0,5 кг «соли», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование проведено СУ УМВД России по г. Севастополю.

Прокуратура города направила уголовное дело в отношении 29-летнего севастопольца в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

