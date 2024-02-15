За один день онлайн-мошенники обманули пятерых жителей Севастополя. «Улов» — больше двух миллионов

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились пять граждан в возрасте от 56 до 83 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 2 миллиона 270 тысяч рублей.

Хищения денежных средств происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогом защиты денег на банковском счёту и после установки мобильных приложений удалённого доступа, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

«Ваш родственник стал виновником ДТП».

От популярной схемы пострадала 83-летняя пенсионерка, которой на стационарный телефон позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её дочь стала виновницей ДТП. Якобы для освобождения родственницы от уголовной ответственности, лжеправоохранитель убедил пожилую женщину передать все сбережения подконтрольному курьеру. Поверив телефонному аферисту, потерпевшая лишилась 9 тысяч долларов США, что эквивалентно 823 тысячам рублей.

Уважаемые севастопольцы! Расскажите своим пожилым родственникам об этой схеме, предупредите о том, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, самостоятельно связаться с близкими и сообщить в полицию, — обратились к горожанам правоохранители.

«Защита» денег на банковском счету.

С помощью мессенджеров двум пенсионерам 65 и 67 лет позвонили мошенники, представились сотрудниками регионального коммерческого банка и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники. Лжесотрудники убедили потерпевших перечислить свои сбережения – 203 и 274 тысячи рублей на продиктованные им счета.

Запомните: якобы возникшие проблемы с вашими банковскими счетами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! НИКОГДА не выполняйте инструкции, поступающие по телефону, иначе потеряете все свои деньги, — напоминают в полиции Севастополя.

Установка мобильного приложения удаленного доступа.

Мошенники позвонили двум местным жителям 56 и 79 лет, представились операторами сотовой связи и, в одном случае якобы для улучшения качества связи, а во втором якобы для обеспечения безопасности устройства, убедили установить на свои смартфоны приложения удалённого доступа. После того, как жертвы выполнили инструкции, злоумышленники получили доступ к их интернет-банкингу, похитили у потерпевших в общей сложности 970 тысяч рублей и удалили все данные на мобильных телефонах, сбросив до заводских настроек.

Запомните: НИКОГДА под диктовку позвонивших не устанавливайте на свои смартфоны сторонние приложения – это очень опасно, — резюмировали в УМВД по г. Севастополю.