Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | За один рейд — 26 нарушителей. В Севастополе «ловят» недобросовестных водителей автобусов

crimeapress_news

Инспекторы ГИБДД в Армянске привлекли к ответственности водителя технически неисправного автобуса

За один рейд — 26 нарушителей. В Севастополе «ловят» недобросовестных водителей автобусов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:04 28.01.2020

В рамках очередного рейда «Автобус» госавтоинспекторы в Севастополе привлекли к административной ответственности 26 водителей.

Четыре административных материала было составлено на водителей, которые нарушили правила маневрирования, два – за нарушения правил перевозки пассажиров, три – за неиспользование ремней безопасности, один – за использование мобильного телефона при движении, девять – за нарушение правил использования внешних световых приборов и семь – за эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями. Особое внимание госавтоинспекторы обращали на техническое состояние транспортных средств, в том числе наличие и исправность тахографов, фиксирующих режим труда, отдыха водителей и показатели скорости. Также полицейские проверили законность осуществления пассажирских перевозок, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В 2019 году по вине водителей автобусов зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 51 человек получил ранения, погибших нет. Основными непосредственными причинами, способствующими совершению ДТП по вине водителей автобусов стали:

  • несоблюдение дистанции, интервала при движении,
  • нарушение правил проезда пешеходного перехода,
  • нарушение правил перестроения,
  • в трёх случаях водители выехали на полосу встречного движения в нарушение ПДД, а также несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Сопутствовали совершению ДТП по вине водителей автобусов, говорят специалисты, следующие нарушения: в девяти случаях – эксплуатация технически неисправного транспортного средства, в двух – управление автобусом в состоянии опьянения и управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Оперативно-профилактический рейд «Автобус» проводится регулярно, — отмечают в ведомстве.

За один рейд - 26 нарушителей. В Севастополе "ловят" недобросовестных водителей автобусов

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.