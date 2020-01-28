За один рейд — 26 нарушителей. В Севастополе «ловят» недобросовестных водителей автобусов

В рамках очередного рейда «Автобус» госавтоинспекторы в Севастополе привлекли к административной ответственности 26 водителей.

Четыре административных материала было составлено на водителей, которые нарушили правила маневрирования, два – за нарушения правил перевозки пассажиров, три – за неиспользование ремней безопасности, один – за использование мобильного телефона при движении, девять – за нарушение правил использования внешних световых приборов и семь – за эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями. Особое внимание госавтоинспекторы обращали на техническое состояние транспортных средств, в том числе наличие и исправность тахографов, фиксирующих режим труда, отдыха водителей и показатели скорости. Также полицейские проверили законность осуществления пассажирских перевозок, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В 2019 году по вине водителей автобусов зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 51 человек получил ранения, погибших нет. Основными непосредственными причинами, способствующими совершению ДТП по вине водителей автобусов стали:

несоблюдение дистанции, интервала при движении,

нарушение правил проезда пешеходного перехода,

нарушение правил перестроения,

в трёх случаях водители выехали на полосу встречного движения в нарушение ПДД, а также несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Сопутствовали совершению ДТП по вине водителей автобусов, говорят специалисты, следующие нарушения: в девяти случаях – эксплуатация технически неисправного транспортного средства, в двух – управление автобусом в состоянии опьянения и управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.