За оскорбление сотрудника полиции жителю Евпатории грозит уголовная ответственность

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории от 36-летнего евпаторийца поступила информация о том, что его брат нарушает общественный порядок, при этом выражается в адрес заявителя грубой нецензурной бранью. Как уточнили в полиции, информация была зарегистрирована в установленном законом порядке. На место происшествия дежурным был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции.

Прибыв на место, сотрудники полиции увидели гражданина, который громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью. Патрульные представились, объяснили суть правонарушения и потребовали его прекратить. Однако в ответ мужчина начал публично в общественном месте в присутствии свидетелей беспричинно оскорблять одного из полицейских грубой нецензурной бранью, на неоднократные требования прекратить хулиганские действия не реагировал, — сообщили в МВД по РК.

Дебошир был доставлен в помещение городского отдела полиции, где в связи с совершением хулиганских действий в отношении него был составлен административный протокол, предусмотренный ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей 40-летнему дебоширу грозит уголовная ответственность. Соответствующие материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.