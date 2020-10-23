За период пандемии COVID-19 в Севастополе бизнесменам выдали микрозаймов на десятки миллионов

За период действия мер по борьбе с COVID-19 Фондом микрофинансирования города Севастополя выдано 100 микрозаймов на общую сумму около 270 млн рублей, в том числе на льготных условиях (процентная ставка на уровне ½ ключевой Ставки ЦБ РФ) выдано 80 микрозаймов на сумму 208 млн рублей. У субъектов малого и среднего предпринимательства Севастополя, получивших финансовую поддержку в Фонде микрофинансирования, трудоустроено в общей сложности 857 сотрудников.

Персональный подход Фонда микрофинансирования к особенностям ведения бизнеса в различных отраслях позволяет устанавливать индивидуальные графики возврата полученных микрозаймов, благодаря которым заемщики могут комфортно распределять долговую нагрузку в течение всего срока действия договора микрозайма и формировать свою положительную кредитную историю, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. вице-губернатора города Марию Литовко.

За истекший период Фондом проведено 704 консультации.

Подробную информацию о возможности получения финансовой поддержки в Фонде микрофинансирования города Севастополя можно получить

на консультации по адресу г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д. 42-Б, корпус 6, центр «Мой бизнес»

на сайте Фонда микрофинансирования http://microfond92.ru

по телефону + 7 (978) 901-34-37.