За первую неделю Нового года в Крыму зарегистрировали появление на свет 54 новорожденных

Мальчиков и девочек равное количество – по 27.

За первую неделю Нового 2022 года отделы ЗАГС в Крыму зарегистрировали рождение 54 новорожденных. При этом мальчиков и девочек оказалось поровну – по 27. Наибольшее количество записей актов о рождении составлено в Симферополе – 17, Бахчисарае – 7, Ялте – 5 и в Евпатории — 4. Об этом сообщает министерство юстиции РК.

Вместе с тем есть населенные пункты, где пока что не регистрировали рождения: Белогорск, Первомайское, Ленино, Красноперекопск, Красногвардейское, Кировское и Феодосия.

Самым часто употребляемым именем для новорожденных мальчиков в первую неделю 2022 года было имя – Артём, а для новорожденных девочек имя – Милана. Также регистрировали записи акта о рождении с такими известными именами, как — Данил, Мария, Дарья, Тимофей, Виктория, Маргарита, Егор, Тимур, Татьяна, Дамир, Владислава, Валерия, Ульяна, Юлиана, Злата, Роман, Ева, Макар, Марина, Адам. Самыми редкими именами в свидетельствах о рождении, выданных в первые дни Нового года, были: Оливия, Раиф, Сурья, Аида, — рассказали в минюсте.

Интересно, что в Армянске первым ребенком, зарегистрированным в книге о рождении в 2022 году, стала Владислава Багрова, в Алуште – Мария Трунова, в Нижнегорском – Валерия Полякова, в Симферопольском районе – Артём Рудак, в Советском районе — Вероника Калугина, в Джанкое – Арзы Халиляева, в Симферополе – Роман Богуш, в Евпатории – Раиф Джаппаров, в Судаке — Милана Артемьева, в Ялте — Владислав Гринякин и Артём Токмаков. Кстати, ялтинские мальчики родились именно 1 января, Владислав после 3 часов ночи, а Артём в 7 часов утра.

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