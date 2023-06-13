За помощью в фонд «Защитники Отечества» в Севастополе обратились более 120 человек

Севастопольский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» ведет активную работу по оказанию помощи и поддержки участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей, а также семьям погибших военнослужащих. Большинство обращений поступает в окна первичного приема, расположенные по адресу ул. Карантинная, 45. Также регистрируются звонки на горячую линию и сообщения в соцсетях. В фонде оказывают помощь социальные координаторы, которые прошли специальное обучение и ведут индивидуальную работу с каждым обратившимся.

За время работы севастопольского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» за помощью уже обратилось порядка 120 человек. Помощь требовалась по самым разным вопросам — от юридической и психологической до оформления необходимых документов и получения мер поддержки. Каждый из этих вопросов был неизменно связан с конкретной жизненной ситуацией, в которую погружались социальные координаторы, сопереживали и, что самое главное, помогали людям. Очень важно, что среди координаторов есть не только опытные социальные работники, но и члены семей участников специальной военной операции. Наша общая задача – помочь и сделать так, чтобы ветераны, возвращающиеся домой, понимали, что их не оставят один на один с проблемами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

При государственном фонде «Защитники Отечества» ведет работу Комитет семей воинов Отечества, оказывающий помощь действующим военнослужащим и их семьям.

Нас очень поддерживает губернатор Севастополя Михаил Развожаев, органы государственной власти, многие вопросы мы в силах решить оперативно. Система работы уже налажена. Задача участников спецоперации – защитить свою страну, свою семью, а наша задача – оказать всестороннюю поддержку участникам, ветеранам и их семьям по самым разным вопросам, — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Виктория Тупчаненко.

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю располагается по адресу ул. Карантинная, 45. Работает в будни с 9:00 до 18:00. Также для получения информации можно обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону +7 (8692) 55-92-88.

Напомним, Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание специального государственного фонда «Защитники Отечества», в задачи которого входит помощь ветеранам спецоперации, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. 30 и 31 мая филиалы фонда открылись во всех регионах РФ, свою работу они начали 1 июня.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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