За порядком на лесных территориях Севастополя постоянно следят специалисты надзорных ведомств

Севастопольские леса ежедневно патрулируют специалисты городского лесничества совместно с сотрудниками МЧС, конной полиции и представителями казачества. Инспекторы отслеживают и пресекают незаконные рубки, а также несанкционированные свалки отходов. С приходом тепла начинается подготовка к пожароопасному сезону. Особое внимание — смежным землепользователям, чьи участки граничат с лесом. Им напоминают о необходимости проведения противопожарных мероприятий, чтобы не допустить перехода огня в лесные массивы и наоборот.

— на расстоянии 10 метров и более от границ участка территория, прилегающая к лесу, должна быть расчищена от сухой травы, порубочных остатков, отходов производства и потребления, а также других горючих материалов;

— либо на этом же расстоянии должен быть противопожарный барьер (минерализованная полоса) шириной не менее 1,4 метра;

— либо установлен другой физический барьер (например, глухой забор), препятствующий распространению огня.

Со 2 марта 2026 года в Севастополе начинается усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности смежными землепользователями.

Противопожарные мероприятия направлены на минимизацию риска лесных пожаров, защиту лесных экосистем и обеспечение безопасности населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя