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«Верево Сити»
За прививку – бургер, за маску – мороженное. Какие бонусы приготовили торговые центры для крымчан
Фото: минздрав РК

За прививку – бургер, за маску – мороженное. Какие бонусы приготовили торговые центры для крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 20.07.2021

Крымские медики за один день делают в среднем 7 тысяч прививок от коронавируса первым компонентов вакцины. Многие жители полуострова проявили сознательность и откликнулись на инициативу Общественной палаты, которая предложила для достижения коллективного иммунитета скоординировать усилия минздрава, всех органов власти Республики и привить до миллиона человек. Поддержали идею и представители бизнеса. Из 127 пунктов вакцинации, часть функционирует в торговых центрах.

Сотрудники Центра управления регионом РК пообщались с руководством ТЦ и выяснили какие еще бонусы ждут всех, кто предъявит сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.

ТЦ «Меганом».

Почти во всех магазинах нашего торгового центра есть скидки для вакцинированных от ковида. Кроме этого, еженедельно в Инстаграм мы проводим розыгрыш призов: сертификатов, золотых подвесок и т.д. Условия простые. Нужно сделать репост сториз с хэштегом #явакцинируюсь, — рассказали в отделе маркетинга и рекламы ТЦ.

ТРК «Центрум».

У нас предусмотрены скидки для тех, кто предъявит сертификат о вакцинации от ковида. Отдельные магазины и бутики снижают цену до 50 процентов для таких людей. К сожалению, пока немного крымчан пользуются этой возможностью, — отметила специалист по персоналу Татьяна Бакшеева.

ТЦ «Южная галерея».

В нашем центре в кафе расположен пункт вакцинации и те, кто там делает прививку – получают бургер бесплатно. В день около 10 человек вакцинируются там. Мы проводим акцию в поддержку ношения масок. Всех, кто соблюдает масочный режим, мы угощаем мороженным или шоколадом. Акция проходит по субботам с 13:00 и до окончания сладких подарков, — уточнили в администрации торгового центра.

По информации Центра управления регионом РК.

За прививку – бургер, за маску – мороженное. Какие бонусы приготовили торговые центры для крымчан

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