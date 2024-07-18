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За прошедшие сутки крымские пожарные 10 раз тушили возгорания сухой растительности

За прошедшие сутки крымские пожарные 10 раз тушили возгорания сухой растительности

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:30 18.07.2024

Так, в Симферопольском районе трижды выезжал на тушение пожаров личный состав ПЧ с. Доброе. Одно из возгораний произошло в лесном массиве вблизи с. Привольное, горела сухая растительность и лесная подстилка. Дежурный расчёт ПЧ с. Новоселовское ликвидировал 2 возгорания сухой травы в Раздольненском районе на площадях 100 и 200 кв.м. Огнеборцы ПЧ с. Красногвардейское привлекались для тушения пожара на открытой территории в Советском районе на площади 250 кв.м.

Подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности в ГО Феодосия, ГО Алушта, Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

За прошедшие сутки крымские пожарные 10 раз тушили возгорания сухой растительности За прошедшие сутки крымские пожарные 10 раз тушили возгорания сухой растительности За прошедшие сутки крымские пожарные 10 раз тушили возгорания сухой растительности

Напомним,  с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Какие штрафы предусмотрены для нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, смотри по ссылке.

МЧС Республики Крым напоминает, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:

  • Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив;
  • Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.
  • Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы;
  • Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;
  • Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц;
  • Пламя уничтожает молодую древесную поросль;
  • Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.

    Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 

  • у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
  • скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
  • не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;
  • в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
  • не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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