За прошедшие сутки крымские пожарные 10 раз тушили возгорания сухой растительности

Так, в Симферопольском районе трижды выезжал на тушение пожаров личный состав ПЧ с. Доброе. Одно из возгораний произошло в лесном массиве вблизи с. Привольное, горела сухая растительность и лесная подстилка. Дежурный расчёт ПЧ с. Новоселовское ликвидировал 2 возгорания сухой травы в Раздольненском районе на площадях 100 и 200 кв.м. Огнеборцы ПЧ с. Красногвардейское привлекались для тушения пожара на открытой территории в Советском районе на площади 250 кв.м.
Подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности в ГО Феодосия, ГО Алушта, Бахчисарайском и Красногвардейском районах.
Напомним, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Какие штрафы предусмотрены для нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, смотри по ссылке.
МЧС Республики Крым напоминает, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:
- Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив;
- Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.
- Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы;
- Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;
- Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц;
- Пламя уничтожает молодую древесную поросль;
- Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.
Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
- скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
- не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;
- в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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