За прошедшие сутки крымские пожарные 5 раз тушили «ландшафтные» пожары

За прошедшие сутки крымские пожарные 5 тушили возгорания сухой растительности.

В 14:44 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступило сообщение о пожаре в районе с. Белинское (Ленинский р-н). По прибытии выяснилось, что на открытой территории горит сухая растительность. Существует угроза «перехода» огня на посёлок, находящийся вблизи, и Караларский природный парк.

Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации возгорания. В течение 3 часов пожар был локализован и ликвидирован. Площадь его составила 1500 квадратных метров. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать дальнейшего распространения огня. При ликвидации возгорания дополнительно использовались хлопушки и противопожарные ранцы «Ермак». Пострадавших нет. Причины устанавливаются. Всего было задействовано 16 человек и 3 единицы техники, — сообщили в МЧС РК.

Возгорания сухостоя также были ликвидированы в Бахчисарайском, Красногвардейском и Кировском районах.