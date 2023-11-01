За прошедшие сутки крымские пожарные пять раз выезжали на тушение возгораний сухостоя

Неосторожное обращение граждан с огнем является основной причиной возникновения «ландшафтных» пожаров. Крымские пожарные подчеркивают: в большинстве случаев – это горение сухой растительности на открытых территориях. Так, за прошедшие сутки сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 5 раз выезжали на тушение возгораний сухостоя.

Вчера в 20:20 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе с. Долинного Кировского района.

К месту происшествия были направлены сотрудники ПЧ с. Приветное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и в течение 3-х часов полностью ликвидировали пожар. Для его тушения также использовались ранцевые огнетушители. Площадь составила 500 кв. метров. По словам сотрудников МЧС Крыма, тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению пламени, и большим количеством высокой густой сухой растительности. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, вчера в 21:14 в МЧС поступила информация о возгорании в районе с. Кормового Раздольненского района — на открытой территории за пределами населенного пункта горела сухая трава. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели боевое развертывание и подали в зону горения ствол «Б». В течение получаса возгорание было ликвидировано на площади 500 кв. метров. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты.

Возгорания сухостоя также были ликвидированы в Симферопольском, Красногвардейском и Джанкойском районах.