За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 происшествий на воде, спасено… 40 человек

Катамараны с пляжей массово уносило в море.

Накануне мы рассказывали о спасении каякеров и «экипажа» пляжного катамарана. Оказалось, что вчерашний ветреный, штормовой день задал работы спасателям в Крыму.

Дующий с берега ветер даже при небольшой скорости может практически незаметно отнести лодку, катамаран или надувной матрас на значительное расстояние от берега, — рассказали спасатели.

Только за прошедшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 9 происшествий на воде, в результате было спасено 40 человек.

В 17:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Судаке, в районе горы Алчак, в связи с резким увеличением ветра в открытое море уносит 4 катамарана с людьми. К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым и сотрудники ГКУ РК «Крым-СПАС». В 17:40 в ходе проведения поисково-спасательных работ, катамараны с пострадавшими обнаружены на расстоянии 800 метров от береговой линии. В 19:20 с помощью маломерного судна «Буревестник – 530» 12 человек вместе с катамаранами доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждались. С пострадавшими проведена профилактическая беседа и разъяснены правила поведения на воде.

Министр ЧС РК Сергей Шахов уточнил, что один из катамаранов был обнаружен в перевернутом положении, люди находились в воде.

Пострадавшие были подняты на борт маломерного судна «Буревестник-530», а катамаран в перевернутом виде отбуксирован на берег в район горы Алчак. Всего было отбуксировано 4 катамарана, на которых находились 12 человек, 4 из которых несовершеннолетние. Все спасенные, находившиеся на катамаранах, в медицинской помощи не нуждались. С пострадавшими проведены профилактические беседы и разъяснены правила поведения на воде, — рассказал Сергей Шахов.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК обращаются ко всем жителям и гостям Крыма:

— Перед тем как сесть на катамаран надо внимательно осмотреть его, убедиться в его исправности и прочности, проверить.

— Катание на катамаране детей проводится только под руководством взрослых.

— Чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия плавсредства, надо ступать на него по одному, равномерно рассаживаясь на сиденья.

— Во время движения катамарана во избежание крена нельзя меняться местами и садиться на борт.

— Нельзя раскачивать катамаран, купаться и нырять с катамарана, так как он может перевернуться — пострадают катающиеся.

— При катании на катамаране на взрослых и детях должны быть надеты спасательные жилеты.

— Запрещено кататься на катамаране в состоянии алкогольного опьянения, а также при приеме некоторых лекарств.

— Купайтесь только в разрешенных местах;

— Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото: МЧС РК.