За прошедшие выходные дни «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь автомобилистам, застрявшим в горах

В МЧС Республики Крым отмечают, что в горно-лесной зоне полуострова сохраняется устойчивый снежный покров. Многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и быть готовыми к сложным дорожным ситуациям.

11 марта, в 22:35 в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе с. Артемовка Черноморского района, из-за сильной метели застрял в снежном заносе легковой автомобиль «Lanos». В автомобиле находится 3 человека. Требуется помощь спасателей. Учитывая наступление темного времени суток, сложные погодные условия, существовала угроза жизни и здоровью людей, находившихся в авто.

По прибытии, спасатели с использованием автомобиля повышенной проходимости и такелажного оборудования эвакуировали из снежного заносалегковой автомобиль на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался, — рассказали в МЧС РК.

Еще два происшествия произошли на плато Ай-Петри.

12 марта, в 16:00 поступило сообщение от жителя Севастополя о том, что на плато Ай-Петри в условиях снегопада застрял в снегу легковой автомобиль «BMW», в котором находятся 2 взрослых и 2 несовершеннолетних. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС». По прибытии, с помощью такелажного оборудования и шанцевого инструмента автомобиль был извлечен из снежного заноса и сопровожден к заасфальтированной дороге. Водитель и пассажиры в медицинской помощи не нуждались, — отметили в МЧС РК.

Кроме того, сегодня ночью, в 00:35 в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что во время подъема на плато Ай-Петри в снегу застрял легковой автомобиль ВАЗ «Нива», в котором находятся два человека (взрослый и ребенок). Учитывая сложные погодные условия и темное время суток необходима помощь спасателей.

К месту происшествия выдвинулась дежурная смена Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 6 человек и 1 единицы техники. По прибытии, сотрудники МЧС Крыма обнаружили пострадавших в районе горы Бедене-Кыр. Посредством такелажного оборудования спасатели извлекли автомобиль из труднопроходимого участка дороги на твердое покрытие, откуда он самостоятельно продолжил движение. В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС Республики Крым напоминает жителям и гостям полуострова:

— следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;

— воздержитесь от поездок на личном транспорте в горно-лесную местность;

— особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

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