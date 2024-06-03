За прошедшие выходные дни пожарные в Крыму 12 раз тушили траву и сухостой

Так: 1 июня в 15:50 поступил тревожный сигнал о пожаре в с. Знаменка (Красногвардейский р-н). К месту происшествия выехала дежурная смена ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и подразделение ГУ МЧС России по РК.По прибытии выяснилось, что на территории заброшенных садов горит сухая трава и лесополоса. Ситуацию осложняет сильный ветер и высота сухостоя, из — за чего пламя стремительно распространяется дальше.

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 3 часов 30 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами.

На следующий день в 17:10 поступило сообщение о пожаре в с. Владиславовка (Кировский р-н). К месту происшествия выехал дежурный расчёт ПЧ с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники.По прибытии было установлено, что горит сухая растительность и лесополоса. Ситуация осложняется сильным, порывистым ветром.

Сотрудники МЧС Республики Крым незамедлительно проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа 10 минут на площади 150 квадратных метров. При тушении пожара дополнительно использовались противопожарные ранцы «ЕРМАК». Пострадавших нет. Причины устанавливаются.

При подобных возгораниях пламя молниеносно может перекинуться на жилые строения, повредить объекты инфраструктуры, поэтому граждане должны уделить особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности.

В связи с этим, МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности:

у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;

скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;

сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов.

не оставлять на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;

не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!

МЧС Республики Крым также напоминает, что с 17 апреля 2024 года приказом МЧС Республики Крым на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму