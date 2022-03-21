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Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

За прошедшие выходные дни в Крыму изъято более 100 среднеразовых доз наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:16 21.03.2022

С 18 по 20 марта на территории Республики Крым сотрудники полиции выявили шесть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Благодаря работе полицейских, на территории полуострова за прошедшие выходные дни выявлено два факта хранения и четыре факта сбыта наркотических средств. Также к административной ответственности привлечены двое граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков. Среди изъятого – наркотики растительного происхождения, а также высокотоксичные синтетические вещества, такие как N-метилэфедрон, мефедрон, метадон и их производные. Наркотики изымались в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Джанкойском районе. Благодаря усилиям сотрудников полиции, во дворы и на улицы Республики Крым не попало более 100 среднеразовых доз наркотиков, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам распространения наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления.

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