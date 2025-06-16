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За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:17 16.06.2025

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка озвучил данные еженедельного мониторинга цен. Снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры.

Еженедельное наблюдение за динамикой стоимости базовых продуктов первой необходимости, таких как мясо, молоко, хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, контроль за соблюдением условий меморандума о взаимопонимании в торговых сетях, дает севастопольцам объективную картину ситуации на потребительском рынке.

Работа департамента сельского хозяйства и потребительского рынка направлена, в первую очередь, на защиту потребителей и поддержку местных товаропроизводителей, обеспечивая прозрачность ценообразования и стабильность экономики региона.

Результаты таких мероприятий позволяют разработать меры поддержки отечественных предприятий, повысить конкурентоспособность региональных производителей. Помимо этого, наши специалисты уделяют особое внимание изучению динамики стоимости завозимых в Севастополь товаров, позволяющей лучше понимать влияние внешних факторов на внутренний рынок и своевременно реагировать на возникающие проблемы, – рассказала Ксения Казанджиева, начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

Напомним, по поручению губернатора Михаила Развожаева в спальных районах города проводится 6 постоянных ярмарок «Выходного дня» для поддержки местных сельхозпроизводителей. Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка предоставляются бесплатные места крестьянско-фермерским хозяйствам и товаропроизводителям. Предоставлены особые условия размещения нестационарных торговых объектов для производителей продуктов питания.

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Для создания благоприятных условий ведения бизнеса в Севастополе организуются масштабные ярмарки. Так, среди участников ярмарки «Севастопольская» в июне были местные предприниматели, а также товаропроизводители из Запорожской и Херсонской областей, Краснодарского края.

На постоянной основе контролируется и соблюдение условий меморандума о взаимопонимании, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена «нулевая» или «минимальная» торговая наценка на ряд социально значимых товаров. С начала года список товаров расширен до 46 пунктов, а количество торговых точек –до 109.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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