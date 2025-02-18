За пьяный конфликт и избиение знакомого житель Бахчисарайского района проведет в колонии 5 лет

Совместное распитие приятелями спиртных напитков обернулось конфликтом, в результате которого один нанес другому несколько ударов в голову, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Бахчисарайский районный суд Республики Крым приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Материалами уголовного дела установлено, что в начале августа прошлого года в вечернее время суток в одном из сел Бахчисарайского района компания мужчин распивала спиртное. Во время попойки при обсуждении бытовых тем между двумя приятелями произошла ссора.

Один из них, мужчина 1993 года рождения, в ходе конфликта нанес кулаками и локтем своему знакомому, 1985 года рождения, не менее 3 ударов в область головы. Своими умышленными действиями подсудимый причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, в результате которой через несколько часов наступила смерть последнего.

В судебном заседании подсудимый с обвинением согласился, вину признал полностью.

Суд, пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Гражданский иск матери потерпевшего суд удовлетворил в полном объёме и обязал подсудимого выплатить в ее пользу 56750 рублей, в счет возмещения материального ущерба, а также 200000 рублей, в счет возмещения компенсации морального вреда, а всего взыскать 256750 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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