За пять лет Отделение СФР по Севастополю проактивно выдало свыше 14 тысяч сертификатов на маткапитал

Сертификат на материнский (семейный) капитал выдается проактивно с апреля 2020 года. Региональное Отделение СФР оформляет сертификат беззаявительно после того, как сведения о появлении первенца в семье поступает из органов ЗАГС. Сформированный в электронной форме сертификат автоматически отправляется владельцу в личный кабинет на портале Госуслуги. Сообщение об оформлении сертификата также поступает на электронную почту, которая привязана к учетной записи к госуслугам.

За пять лет Отделение СФР по Севастополю выдало свыше 14 тысяч сертификатов на материнский капитал и одобрило севастопольским семьям более 22,9 тысячи заявлений на использование средств.

Наиболее часто владельцы сертификата тратили материнский капитал на ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет. За 5 лет от севастопольских семей поступило более 8,4 тысячи заявлений на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Вторым по популярности направлением стало образование. Более 8,1 тысячи севастопольских семей направили средства на оплату обучения старших детей, на пребывание малышей в детских садах, обучение в автошколах города и пр. На эти цели было потрачено более 711 млн рублей.

Кроме того, материнский капитал использовался для решения жилищного вопроса — более 6 тысяч севастопольских семей направили капитал на покупку либо строительство жилья, в том числе уплатили первоначальный взнос по ипотеке или погасили жилищный займ и проценты по нему. Всего за пять лет на эти цели Отделение фонда направило более 3,9 млрд рублей.

Справочно: материнский капитал – это государственная мера поддержки, которую могут получить семьи при рождении/усыновлении первого, второго или последующего ребёнка. Первоначально сертификат выдавался семьям только при рождении второго или последующего ребёнка. Впоследствии программа распространилась и на первых детей.

В 2025 году за рождение первенца размер капитала составляет 690 266,95 руб., за второго ребенка материнский капитал дополнительно увеличивается на 221 895,14 руб. А в случае, если в семье появляется третий ребенок или последующие дети, но ранее право на сертификат не возникало, материнский капитал устанавливается в размере 912 162,09 руб.

Получить консультацию о том, как распорядиться материнским капиталом, можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01, а также в клиентских службах Отделения СФР по Севастополю.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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