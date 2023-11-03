За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов

У берегов Севастополя, в акватории бухты Гильзовая, завершён очередной сезон работ МЧС России. С конца мая по начало ноября её акваторию очищали от грозного наследия Великой Отечественной войны. За это время обезвредили 6 093 взрывоопасных предметов: артснаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства.

Для поиска столь внушительного арсенала совершили свыше 600 погружений и провели под водой более 1 000 часов. Обследовано более 3 гектаров морского дна. За этими цифрами стоит кропотливая работа водолазов, которые вручную метр за метром обследовали дно, применяя при этом специализированный инструмент и грунторазмывочное оборудование, – цитирует пресс-служба полковника внутренней службы, начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николая Тисельского.

Финал мероприятий стал впечатляющим: найденные на дне бухты три крупных артснаряда и три авиабомбы времён ВОВ уничтожили прямо в воде. Масса одной из бомб – 50 килограммов, двух других – по 100. Операция прошла громко и зрелищно, но в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме того, в завершающий день сезона 1 003 взрывоопасных предмета подняли из воды и вывезли на полигон, где уничтожили путём контролируемого подрыва.

Напомним, в бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной шли ожесточённые бои. Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведёт в её акватории третий год подряд. За всё время удалось поднять и ликвидировать более 12 400 опасных находок. Однако шторма обнажают на дне всё новые взрывоопасные предметы. В 2024 году в этих водах планируется новый сезон водолазных работ.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе