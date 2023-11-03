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За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов

За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 03.11.2023

У берегов Севастополя, в акватории бухты Гильзовая, завершён очередной сезон работ МЧС России. С конца мая по начало ноября её акваторию очищали от грозного наследия Великой Отечественной войны. За это время обезвредили 6 093 взрывоопасных предметов: артснаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства.

Для поиска столь внушительного арсенала совершили свыше 600 погружений и провели под водой более 1 000 часов. Обследовано более 3 гектаров морского дна. За этими цифрами стоит кропотливая работа водолазов, которые вручную метр за метром обследовали дно, применяя при этом специализированный инструмент и грунторазмывочное оборудование, – цитирует пресс-служба полковника внутренней службы, начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николая Тисельского. 

Финал мероприятий стал впечатляющим: найденные на дне бухты три крупных артснаряда и три авиабомбы времён ВОВ уничтожили прямо в воде. Масса одной из бомб – 50 килограммов, двух других – по 100. Операция прошла громко и зрелищно, но в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

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За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов За сезон 2023 года со дна севастопольской бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли более 6000 боеприпасов

Кроме того, в завершающий день сезона 1 003 взрывоопасных предмета подняли из воды и вывезли на полигон, где уничтожили путём контролируемого подрыва.

Напомним, в бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной шли ожесточённые бои. Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведёт в её акватории третий год подряд. За всё время удалось поднять и ликвидировать более 12 400 опасных находок. Однако шторма обнажают на дне всё новые взрывоопасные предметы. В 2024 году в этих водах планируется новый сезон водолазных работ.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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