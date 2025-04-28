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Полиция Крыма напоминает: онлайн-мошенники «охотятся» за вашими деньгами. Статистика недели
Иллюстрация: pxhere.com

За три дня в Севастополе мошенники «нагрели» четырёх женщин на более чем 5.5 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:25 28.04.2025

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, Росфинмониторинга и портала Госуслуг, убедили жительниц города перевести деньги на «безопасные счета».

Так, 69-летней пенсионерке, позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что её сбережения в опасности. Следуя указаниям афериста, женщина лишилась 3,7 миллионов рублей. На этот же крючок попалась 61-летняя местная жительница, которая доверилась лжесотруднику портала Госуслуг и перевела на «безопасные счета» 1 миллион рублей. Попавшись в эти же сети, 71-летняя пенсионерка отдала мошенникам 637 тысяч рублей, а 41-летняя педагог, следуя аналогичным указаниям, потеряла 200 тысяч рублей, — озвучили детали историй мошенничества в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие сотрудники банков, государственных ведомств и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не требуют сообщать реквизиты карт, коды из SMS или пароли от онлайн-банкинга. Если вам звонят с подобными требованиями — это мошенники! В таких случаях следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки банка или госучреждения по номеру, указанному на их сайте.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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