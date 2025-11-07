За время деятельности Крымского гарантийного фонда предприниматели республики получили свыше 10 млрд рублей

На сегодняшний день предприниматели республики активно пользуются всеми инструментами и мерами поддержки, предоставляемыми в регионе, используя поручительства Крымского гарантийного фонда в качестве инструмента развития и масштабирования бизнеса. По всем цифрам мы видим положительную динамику, так с начала деятельности организаций выдано уже более 1,6 тысяч поручительств, сумма в 31 миллиард привлечённых кредитных средств – также достаточно высокий показатель, и всё это, в конечном итоге, служит стимулом к росту предпринимательского сектора в экономике региона.

Как уточнила вице-премьер, с начала года Крымским гарантийным фондом заключено 113 договоров поручительства на сумму более 606 млн рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь более 6,6 млрд рублей заёмных средств.

Напомним, Крымский гарантийный фонд действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», ставшего структурной составляющей нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организация предоставляет поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам МСП и самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК