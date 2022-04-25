За выходные дни полицейские в Крыму изъяли более 200 среднеразовых доз наркотиков

С 22 по 24 апреля на территории Республики Крым полицейские раскрыли 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На территории полуострова полицейские за прошедшие выходные дни выявили 6 фактов хранения, 3 факта сбыта наркотических средств и психотропных веществ и 1 факт содержания притона. Среди изъятого – наркотики растительного происхождения, а также высокотоксичные синтетические вещества, такие как мефедрон, метадон и их производные.

Наркотики изымались в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Алуште и Армянске. Благодаря усилиям сотрудников полиции во дворы и на улицы Республики Крым не попало более 200 среднеразовых доз наркотиков, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам распространения наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым