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За выходные дни полицейские в Крыму изъяли более 200 среднеразовых доз наркотиков

За выходные дни полицейские в Крыму изъяли более 200 среднеразовых доз наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:29 25.04.2022

С 22 по 24 апреля на территории Республики Крым полицейские раскрыли 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На территории полуострова полицейские за прошедшие выходные дни выявили 6 фактов хранения, 3 факта сбыта наркотических средств и психотропных веществ и 1 факт содержания притона. Среди изъятого – наркотики растительного происхождения, а также высокотоксичные синтетические вещества, такие как мефедрон, метадон и их производные.

Наркотики изымались в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Алуште и Армянске. Благодаря усилиям сотрудников полиции во дворы и на улицы Республики Крым не попало более 200 среднеразовых доз наркотиков, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам распространения наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления.

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фото: пресс-служба МВД по Республике Крым


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