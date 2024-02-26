За выходные дни в Симферополе 13 водителей, позволивших себе езду «под хмельком», стали пешеходами

В Симферополе в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 13 нетрезвых водителей.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были выявлены 13 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, и, тем самым, предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей, — сообщили в МВД по РК.

Инспекторы ДПС использовали метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей. Подобные рейды проводятся в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Крыма напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

ГИБДД приветствует дисциплинированных водителей и призывает садиться за руль только в трезвом состоянии.