За выходные севастопольские ветеринарные специалисты привили более 100 животных

На выходных госветслужба провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в селах Родное и Черноречье. Ветеринарные специалисты привили 131 животное — 57 собак и 74 кошки.

Следующая выездная вакцинация пройдет в Нахимовском районе. Привить своих животных можно в субботу, 14 февраля, с 10:00 до 14:00 в селе Хмельницкое и поселке Первомайский. Вакцинация проходит подворно.

Бесплатно привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на ул. Могилевская, 16. Узнать подробности можно по телефону:+7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя