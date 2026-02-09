Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | За выходные севастопольские ветеринарные специалисты привили более 100 животных
Новости Республики
За выходные севастопольские ветеринарные специалисты привили более 100 животных
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

За выходные севастопольские ветеринарные специалисты привили более 100 животных

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:55 09.02.2026

На выходных госветслужба провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в селах Родное и Черноречье. Ветеринарные специалисты привили 131 животное — 57 собак и 74 кошки.

Следующая выездная вакцинация пройдет в Нахимовском районе. Привить своих животных можно в субботу, 14 февраля, с 10:00 до 14:00 в селе Хмельницкое и поселке Первомайский. Вакцинация проходит подворно.

Узнайте больше:  Севприроднадзор в январе провел 65 выездных обследований в рамках контрольно-надзорной деятельности

Бесплатно привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на ул. Могилевская, 16. Узнать подробности можно по телефону:+7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.