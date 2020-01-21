За вырубку кипариса и можжевельника полагается штраф. Происшествие в пгт. Куйбышево

Государственные лесные инспекторы в пгт. Куйбышево выявили незаконно заготовленную древесину кипариса и можжевельника.

Выгрузка частей стволов кипариса и можжевельника в количестве двух складометров осуществлялась двумя жителями Бахчисарайского района возле частного домовладения, граничащего с лесным массивом. На место совершения правонарушения была вызвана оперативная группа сотрудников ОМВД России по Бахчисарайскому району. Все материалы для проведения проверки переданы в полицию, — сообщили детали истории в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Специалисты напоминают: в Крыму произрастает 5 видов можжевельника — обыкновенный, дельтовидный, высокий, вонючий и казацкий. Все они занесены в Красную книгу Республики Крым. При этом виды высокий, вонючий и казацкий также занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Административная ответственность за уничтожение, повреждение растений, в т.ч. можжевельников, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также за оборот растений, их частей и дериватов предусмотрена статьей 8.35 КоАП РФ, которой установлены следующие штрафы:

на граждан 2,5-5 тыс. руб;

на должностных лиц – 15-20 тыс. руб;

на юридических лиц – 0,5-1 млн. руб.

Кроме того, в соответствии с таксами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, рассчитывается нанесенный ущерб. Если в результате вырубки ущерб составил свыше 5 тыс. руб, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьёй 260 УК РФ.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК