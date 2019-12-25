«Зацелованный поезд» отправился из Севастополя в Санкт-Петербург по расписанию

Поезд «Севастополь – Санкт-Петербург» отправился сегодня в 15:55, строго по расписанию.

Праздник прошел, началась работа по расписанию. Хотя… небольшая забавная зарисовка со встречи «питерского поезда». Пожилая женщина в берете кремового цвета просто зацеловала вагон – вывела помадой (не нарисовала, а именно поцелуями) слово УРА!

Смотрим видео «народной любви».

«Зацелованный поезд» уже ушел в обратный рейс. По данным пресс-службы Крымской железной дороги, на поезд №8 сообщением «Севастополь – Санкт-Петербург» было продано 670 билетов. Из Севастополя в нем отправятся в путь 367 пассажиров, в Симферополе на поезд сядут 217 человек, на других станциях – еще 86 пассажиров.

В пути от города русских моряков до северной столицы России пассажиры проведут 43,5 часа.

Использованы фото: Елена Голос, ВК, Типичный Севастополь, Марина Чудова, пресс-служба Заксобрания Севастополя.