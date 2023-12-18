Задержан очередной житель Крыма по делу о госизмене в пользу Украины. На этот раз в Псковской области

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе Псковской области задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным пресс-службы, следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, фигурант дела в августе-декабре 2022 года на территории Республики Крым, производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ. Кроме того, он с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава.

Данные сведения передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

источник: ТАСС