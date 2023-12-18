Задержан очередной житель Крыма по делу о госизмене в пользу Украины. На этот раз в Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Республики Крым, который на протяжении полугода производил фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, передавая эту информацию Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.
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С тегами: Крым и Украина