Задержан зам. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога». Торговал вагонами по «заниженной цене»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицом из числа руководства ФГУП РК «Крымская железная дорога» (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что в сентябре 2018 года должностное лицо ФГУП «Крымские железные дороги» в нарушении требований Федеральных законов, без определения стоимости оценки объектов, принадлежащих Российской Федерации, заключило с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов на общую сумму более 11 миллионов рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. В дальнейшем данная сумма была перечислена предпринимателем на расчётный счет предприятия. Однако по результатам оценочного исследования, рыночная стоимость имущества составляет свыше 20 миллионов рублей. В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 миллионов рублей, что является упущенной выгодой для ФГУП, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан заместитель генерального директора ФГУП РК «Крымская железная дорога».

Следователями Крымского следственного отдела на транспорте Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю детально устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, изъята документация, представляя интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.