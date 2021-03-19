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Задержанный ФСБ в Крыму сообщил, что собирал для Украины данные о доме Зеленского в Ливадии
Скриншот: ЦОС ФСБ

Задержанный ФСБ в Крыму сообщил, что собирал для Украины данные о доме Зеленского в Ливадии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:24 19.03.2021

Задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ России мужчина собирал для Украины данные о доме президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Об этом задержанный Владислав Есипенко поведал в интервью журналисту, одному из руководителей госканала «Крым24» Олегу Крючкову (смотреть ЗДЕСЬ).

Я снимал для проекта «Крым. Реалии» (признан в РФ иноагентом – ред.) о жизни в Крыму: людей, выборы, какое состояние водохранилища, блиц-опросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять. Было редакционное задание проекта — снять дом Зеленского в Ливадии. Я снял это, — сказал Есипенко.

Задержанный ФСБ в Крыму сообщил, что собирал для Украины данные о доме Зеленского в Ливадии

Скриншот: Крым 24

По его словам, редактором от «Радио Свободы» (СМИ – иногагент) была Елена Сорока, которая ставила ему задачи, среди них было и задание по съемкам дома Зеленского. Также Есипенко подтвердил, что передал материал на Украину.

По его словам, также у него имелась договоренность с неким Виктором Кравчуком, с котором он был знаком с 2017 года и который якобы представился ему одним из руководителей СБУ Украины о том, чтобы дублировать для спецслужб Украины снятые редакционные материалы. На вопрос о том, каким способом он дублировал данные, Есипенко пояснил, что загружал их на гугл-диск.

Есипенко пояснил, что обнаруженное у него взрывное устройство якобы предназначалось «для самообороны от агрессивных людей«.

Я поехал на схрон, извлёк его оттуда. Скорее всего, спецслужбы Украины заложили, а мне передал эту информацию Виктор Кравчук… Для самообороны я эту гранату взял себе. Для самообороны от агрессивных людей, – сказал Есипенко.

Задержанный ФСБ в Крыму сообщил, что собирал для Украины данные о доме Зеленского в Ливадии

Скриншот: Крым 24

Он также сообщил, что на Украине имел судимость за сокрытие доходов в 1998 году. На вопрос о том, не жалеет ли он о том, что произошло, Есипенко ответил: «Сожалею«.

Напомним, Владислава Есипенко задержали несколько дней назад. Как только ФСБ распространила информацию об этом, в МИД Украины выразили «решительный протест».

Задержанный ФСБ в Крыму сообщил, что собирал для Украины данные о доме Зеленского в Ливадии

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