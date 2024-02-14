Заехал в пешеходную зону и думал, что так и надо. Поучительная история из Алушты

Сотрудники Госавтоинспекции Алушты привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В социальной сети Интернет-пользователи опубликовали видео, на котором двое неустановленных лиц на территории Приморского парка г. Алушты в ночное время осуществляли движение на автотранспортных средствах по тротуару, чем нарушили п.п. 9 ПДД РФ.
Сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по г. Алуште установили личность одного из правонарушителей. Им оказался 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, являющийся уроженцем иного субъекта Российской Федерации, проживающий на территории г. Симферополя, — сообщили в МВД по РК.
Сотрудниками Госавтоинспекции г. Алушты в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам), ему назначен штраф в размере 2000 рублей. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению личности второго правонарушителя.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГИБДД Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГИБДД Крыма