Заехал в пешеходную зону и думал, что так и надо. Поучительная история из Алушты

Сотрудники Госавтоинспекции Алушты привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД.

В социальной сети Интернет-пользователи опубликовали видео, на котором двое неустановленных лиц на территории Приморского парка г. Алушты в ночное время осуществляли движение на автотранспортных средствах по тротуару, чем нарушили п.п. 9 ПДД РФ.

Сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по г. Алуште установили личность одного из правонарушителей. Им оказался 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, являющийся уроженцем иного субъекта Российской Федерации, проживающий на территории г. Симферополя, — сообщили в МВД по РК.