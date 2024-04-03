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Заезжий мошенник был уверен, что удачно обманул пожилую жительницу Керчи. Радовался недолго

Заезжий мошенник был уверен, что удачно обманул пожилую жительницу Керчи. Радовался недолго

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:13 03.04.2024

В полицию Керчи поступило сообщение от 75-летней местной жительницы, которая сообщила о хищении денег и ювелирных изделий. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

В ходе проверки поступившей информации сотрудники полиции установили, что к мошенническим действиям причастен ранее не судимый 36-летний житель Ставропольского края, который приезжал в Крым на заработки.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и выехали в служебную командировку, где на стационарном посту ДПС Ставропольского края задержали злоумышленника, не дав ему скрыться с похищенным. В ходе личного досмотра у задержанного изъяты ювелирные изделия и часть похищенных денежных средств.

Мужчина в Керчь приехал с целью продажи постельных принадлежностей. На улице он встретил пожилую женщину, которой предложил купить подушки и одеяла. Получив согласие пенсионерки, он довез ее на машине к месту проживания. После не продолжительной беседы, поддавшись влиянию злоумышленника женщина позволила оставить у себя на хранении несколько постельных комплектов, а взамен отдала 40 тысяч рублей и ювелирные украшения якобы под залог, — в МВД по РК рассказали подробности мошенничества.

Подозреваемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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