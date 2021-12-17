добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Заявление на подарок для детей льготных категорий в Севастополе можно подать через госуслуги

crimeapress_news



реклама в крыму
Заявление на подарок для детей льготных категорий в Севастополе можно подать через госуслуги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Заявление на подарок для детей льготных категорий в Севастополе можно подать через госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:02 17.12.2021

В районных управлениях труда и соцзащиты началась выдача сладких новогодних подарков. Их могут получить дети льготных категорий до 14 лет включительно. Заявление на получение сладкого набора в этом году впервые можно подать в электронном виде – через портал госуслуг.

В этом случае в личный кабинет придет уведомление с информацией, когда и в какое время необходимо подойти за подарком, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Екатерину Бабенко.   

При этом, разумеется, сохраняется и традиционный способ подачи заявления – для этого родителям необходимо лично прийти в органы соцзащиты.
При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий его льготную категорию. Родители самостоятельно выбирают удобный для себя способ подачи заявления и получения подарка, — пояснила замначальника управления. 

Сладкий набор состоит из 30 кондитерских изделий. Всего закуплено 15 тысяч новогодних подарков на сумму около 5 млн рублей.

Узнайте больше:  В многоквартирных домах Севастополя установили почти сто новых лифтов

Напомним, сладкий подарок полагается детям из многодетных и малоимущих семей, инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, состоящим на учете в категории «социально опасное положение» и «трудная жизненная ситуация». Выдача подарков продлится до 15 февраля.

Заявление на подарок для детей льготных категорий в Севастополе можно подать через госуслуги

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.