Заявление на подарок для детей льготных категорий в Севастополе можно подать через госуслуги

В районных управлениях труда и соцзащиты началась выдача сладких новогодних подарков. Их могут получить дети льготных категорий до 14 лет включительно. Заявление на получение сладкого набора в этом году впервые можно подать в электронном виде – через портал госуслуг.

В этом случае в личный кабинет придет уведомление с информацией, когда и в какое время необходимо подойти за подарком, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Екатерину Бабенко.

При этом, разумеется, сохраняется и традиционный способ подачи заявления – для этого родителям необходимо лично прийти в органы соцзащиты.

При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий его льготную категорию. Родители самостоятельно выбирают удобный для себя способ подачи заявления и получения подарка , — пояснила замначальника управления.

Сладкий набор состоит из 30 кондитерских изделий. Всего закуплено 15 тысяч новогодних подарков на сумму около 5 млн рублей.

Напомним, сладкий подарок полагается детям из многодетных и малоимущих семей, инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, состоящим на учете в категории «социально опасное положение» и «трудная жизненная ситуация». Выдача подарков продлится до 15 февраля.