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Заключен госконтракт на выполнение работ по возведению экотехнопарка в Ленинском районе

Заключен госконтракт на выполнение работ по возведению экотехнопарка в Ленинском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:00 16.11.2023

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Экотехнопарк в Ленинском районе Крыма мощностью 160 тыс. тонн» заключен с подрядной организацией «Российский экологический оператор». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.

Стоимость контракта составляет порядка 2,8 млрд. рублей. Кроме того, госконтракт заключен и с Федеральным автономным учреждением «Роскапстрой» на осуществление строительного контроля на объекте.

Заказчиком строительства объекта выступает организация, подведомственная минстрою – Главное управление капитального строительства РК.

Новый комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока твердых коммунальных отходов, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением. На территории технопарка планируется соорудить мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус и здание ремонтного обслуживания автомобилей, — рассказали в минсттрое РК.

Строительство объекта планируется завершить к концу 2024 года.

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