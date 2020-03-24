«Закопались по уши». Крымские спасатели вытаскивали из размытого грунта два авто с туристами

Ночью (в 1:29) оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что при подъеме на плато Долгоруковская яйла со стороны туристической стоянки Партизанская, в горно-лесной зоне застряли в размытом грунте 2 автомобиля. Среди пассажиров находится несовершеннолетний. Свое точное местоположение пострадавшие определить не могут. В связи с ухудшением погодных условий и низкой температурой воздуха необходима помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что спасатели прибыли на плато Долгоруковская яйла и приступили к поискам. Для усиления группировки сил и средств было принято решение дополнительно вызвать 3-х спасателей на автомобиле повышенной проходимости.

В результате пятичасовых поисковых работ, пострадавшие были обнаружены в районе хребта Дедов курень. С помощью лебедки и такелажного оборудования, спасатели эвакуировали автомобиль из размытого грунта, после чего пострадавшие были сопровождены в Симферополь. В медицинской помощи никто не нуждался, — отметил министр.

Крымские спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимым участкам полуострова.

Фото: КРЫМ-СПАС.