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Заксобрание Севастополя поддержало законопроект о QR-кодах, но "с условием"

Заксобрание Севастополя поддержало законопроект о QR-кодах, но «с условием»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 09.12.2021

Заксобрание Севастополя на заседании в четверг большинством голосов поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8) поддержан в ходе пакетного голосования(вопрос повестки дня «Об отзыве на проекты федеральных законов»). «За» проголосовали 15 парламентариев, «против» — 4, еще 2 воздержались. Кроме того, депутаты приняли обращение к Госдуме и правительству России «по вопросу совершенствования положений» этого законопроекта.

В обращении перечислены причины поддержки законопроекта:

— рост числа заболевших,

— загрузка больниц,

— выводы ВОЗ о связи смертности с вакцинацией,

— ущерб для бизнеса при введении локдаунов.

При этом депутаты обращают внимание на признание мировым врачебным сообществом того, что в формировании коллективного иммунитета участвуют и переболевшие бессимптомно.

В связи с этим Заксобрание Севастополя предлагает:

Активизировать работу по определению достаточного защитного уровня антител, а также закрепить нормативным правовым актом данный показатель как основание для получения в дальнейшем сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией.

В обращении севастопольские парламентарии также поднимают вопрос защиты персональных данных. Они считают, что необходимо «усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода, а также рассмотреть возможность введения санкций против злоупотребления личной информацией, полученной при реализации положений указанного законопроекта«.

Заксобрание Севастополя поддержало законопроект о QR-кодах, но "с условием"

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